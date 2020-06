Mayr-Achleitner zog ins Rio-Achtelfinale ein

Die Österreicherin Patricia Mayr-Achleitner hat ihre aktuell gute Form in der ersten Runde des Sandplatz-Tennisturniers von Rio de Janeiro ausgespielt. Die 27-Jährige besiegte am Dienstag (Ortszeit) die in der Weltrangliste zwei Ränge vor ihr liegende Kasachin Jaroslawa Schwedowa 6:4,6:3 und hat am Donnerstag im Achtelfinale mit der Brasilianerin Teliana Pereira eine lösbare Aufgabe vor sich.

Mayr-Achleitner hat beim Fed-Cup-Turnier Anfang Februar in Budapest alle ihre drei Einzel gewonnen und hatte in der 107-Minuten-Partie auch Schwedowa im Griff. Beide Spielerinnen fanden im Matchverlauf elf Breakchancen vor, die Tirolerin verwertete mit fünf aber zwei mehr als ihr 26-jähriges Gegenüber. Österreichs Nummer zwei verkürzte damit im Head-to-Head auf 1:2.

"Mit der besten Saisonleistung das Achtelfinale erreicht", kommentierte Mayr-Achleitner auf Facebook ihre Leistung. Im ersten Duell mit Pereira ist die Südamerikanerin nicht zu unterschätzen. Einerseits setzte sie sich die 25-Jährige in Runde eins gegen die als Nummer vier eingestuft gewesene Rumänin Alexandra Cadantu 6:3,6:4 durch, andererseits ist sie als 98. im Ranking nur 17 Plätze hinter Mayr-Achleitner.