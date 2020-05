Mayr-Achleitner in erster Runde von Guangzhou out

Patricia Mayr-Achleitner hat sich am Dienstag gleich in der ersten Runde des 500.000-Dollar-Turniers in Guangzhou beugen müssen. Die 27-jährige Tirolerin unterlag der Chinesin Xu Yi-Fan im ersten Aufeinandertreffen nach knapp 70 Minuten glatt mit 2:6,3:6. Xu liegt im Ranking nur an 248. Stelle, Mayr-Achleitner ist aktuell Nummer 94.

Mayr-Achleitner hat damit weiterhin seit April kein Match auf der WTA-Tour gewonnen, und konnte nur bei kleineren Turnieren punkten wie beim 25.000-Dollar-Challenger-Titel in Winnipeg oder dem Viertelfinale beim 125.000er-Turnier in Suzhou.

Bei WTA-Tour-Turnieren erlitt Österreichs Nummer zwei im Ranking bzw. Nummer eins nach dem angekündigten Rücktritt von Yvonne Meusburger nicht weniger als neun Erstrunden-Niederlagen seit dem Achtelfinale von Marrakesch (MAR) Ende April. Auch bei den vier Grand-Slam-Turnieren kam für die Doppel-Finalistin von Hongkong vergangene Woche das Aus jeweils gleich in Runde eins.