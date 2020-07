Max-Theurer: „Papa wäre stolz auf uns“

Die Deutsche Isabel Werth ließ sich auch im vierten Bewerb des Dressur-Turniers im Schlosspark Achleiten (OÖ/CDI 4*) den Sieg nicht nehmen. Die sechsfache Olympiasiegerin gewann am Sonntag den GP Special mit DSP Quantaz, einem Pferd von Victoria Max-Theurer, mit 80,149 Prozentpunkten. Lokalmatadorin Max-Theurer wurde mit Abegglen erneut Zweite (77,702).

Erinnerung an den Vater

Rekord-Staatsmeisterin Max-Theurer setzte den erst im Jänner erworbenen zehnjährigen Abegglen erstmals in einem GP Special ein und erhielt hohe Noten. „Papa wäre stolz auf uns“, sagte die 34-Jährige, deren Vater und Trainer Hans Max-Theurer im Vorjahr überraschend verstorben war. „Ich bin echt happy mit dieser Runde“. Max-Theurer wird aktuell immer wieder von der Weltranglisten-Ersten Werth unterstützt.

Staatsmeister Florian Bacher wurde mit Fidertraum Dritter (72,872). Die nächsten beiden CDI4*-Events in Achleiten sind vom 23. bis 26. Juli und 14. bis 16. August geplant, Veranstalterin Elisabeth Max-Theurer will dann das Feld von 15 auf rund 30 Aktive vergrößern.