Markus Rogan holt EM-Bronze

Vor eineinhalb Wochen hatte es bei Rogan nicht nach Zählbarem ausgeschaut. Beim US-GP in Charlotte badete er sich in 2:04,97 gerade noch ins Finale, ebendort wurde er gar disqualifiziert. Erschöpft und ausgelaugt vom harten Training, bezeichnete er die Debrecen-EM als seine schwierigste. Am Mittwoch schwamm er 1:59,39 Minuten, nur der Ungar Laszlo Cseh (1:56,66/EM-Rekord) und der Brite James Goddard (1:57,84) waren Schneller.

Die Leistung gibt natürlich Auftrieb für die Olympischen Spiele in London. Sollte Rogan am 2. August unter den Lagen-Finalisten ins Aquatic Centre einmarschieren, werden vielleicht Bilder des Debrecen-Endlaufs vor seinen Augen ablaufen. Dort wird es nötig sein, nicht drittbester, sondern schnellster Europäer zu sein. Denn es ist davon auszugehen, dass Olympia-Gold und -Silber an die beiden US-Asse gehen werden. Es würde wundern, wären das nicht Michael Phelps und Ryan Lochte. Die Entscheidung darüber fällt in gut einem Monat bei den US-Trials in Omaha.