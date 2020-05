Brier: Rückkehr an den Ort seines größten Erfolges

„Man muss die Bälle flacher und mit weniger Spin schlagen.“ Das versucht im Binhai Lake GC auch der Steirer Martin Wiegele. Österreichs Nummer eins Bernd Wiesberger tritt auf der Asien-Tour bei den Indonesian Masters in Jakarta an.

In den USA hofft Marina Stütz auf ihren ersten Cut auf der LPGA-Tour. Die 20-jährige Linzerin spielt die mit 1,3 Millionen Dollar dotierte „Kingsmill Championship“ in Williamsburg ( Virginia). „Der Platz ist eine Herausforderung, die ich meistern werde“, sagt Stütz, die in den ersten vier Turnieren ihres Debütjahres auf der Tour jeweils am Cut gescheitert ist.