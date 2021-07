Mark Cavendish jagt den Tour-de-France-Rekord von Eddy Merckx

"Wow. Irgendwie ist es jedes Mal anders, wenn eine Etappe hier endet, aber ich habe immer gewonnen", sagte Cavendish. "Es sind so viele starke Sprinterteams hier dabei, und ich habe ein ganz besonderes angesichts dessen, was sie für mich tun. Allein schon, wenn ein Julian Alaphilippe für einen den Sprint anfährt, der Straßen-Weltmeister."

"Wenn ich noch 15 Etappen gewinnen kann, dann mache ich das", sagte der Brite feixend. Er ist ja nur dank des Eigensinns von Deceuninck-Quick-Step-Chef Patrick Lefevere überhaupt bei dieser Tour dabei - eigentlich hätte der Ire Sam Bennett die Tour fahren sollen.

Doch einige eher weniger gescheite Äußerungen später hatte der Boss genug gehört, und nun düst eben nicht der schon wieder abwanderungswillige Bennett der Konkurrenz um die Ohren, sondern der langjährige Wegbegleiter und Freund von Bernhard Eisel.

Der längste Tag

Am Freitag folgt mit den 249,1 Kilometern von Vierzon nach Le Creusot im Burgund die längste Etappe der heurigen Tour, am Samstag geht es dann in die Berge.