Privat

Marcos Nader wurde am 1. März 1990 auf Ibiza geboren. Vater Roman ist Österreicher und Präsident des Österreichischen Boxverbandes, Naders Mutter ist Serbin. Nader ist mit Sandra Soknic (Miss Vienna 2009) liiert.



Karriere

Marcos Nader begann im Alter von acht Jahren mit dem Boxsport und kämpft heute im Mittelgewicht (72 kg/176 cm). Amateurkarriere: 98 Kämpfe, 83 Siege, 4 Unentschieden,

11 Niederlagen. Sieg beim Brandenburgcup in Frankfurt; 2 x österr. Meister (2007, 2008).



Seit Jänner 2009 ist er Profi beim Boxstall Sauerland. Er feierte 13 Siege in 13 Profikämpfen.