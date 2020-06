Zwei Brüder im NBA-Himmel

In Spanien überschlagen sich die Medien in Superlativen. Die meistgelesenste Geschichte der Internet-Ausgabe der Sporttageszeitung Marca war nicht Lucas Silva, Real-Madrids 14-Millionen-Zugang aus Brasilien. Es war eine Geschichte, die mit dem Wort "historisch" begann. Die Spanier sind nicht nur verrückt nach Fußball und Basketball. Marca schrieb: "Es gab Zeiten, da schien es undenkbar, dass ein Spanier beim All-Star-Game dabei ist." Und jetzt sind es gleich zwei spanische Stars in der nordamerikanischen Liga NBA, gewählt von Fans aus der ganzen Welt. In Marca steht: "Diese Spieler sind die Besten der Besten, sie sind übernatürlich."

Am 15. Februar in New York treten die besten Spieler aus der Western Conference gegen die Stars aus dem Osten an. Marc Gasol ( Memphis) spielt beim Westen, für den Osten läuft Pau Gasol ( Chicago) von Beginn an auf. Pau ist 2,13 Meter groß, 34 Jahre alt und spielt seit 2001 in der NBA, seit Sommer bei den Chicago Bulls. Marc Gasol ist 2,16 Meter groß, wird am Donnerstag 30 Jahre alt und ist seit 2008 in der NBA bei den Memphis Grizzlies.

Die meisten Stimmen bekam Stephen Curry ( Golden State Warriors), der für mehr als 1,5 Millionen Fans erst Wahl auf der Position des Spielmachers war, noch vor LeBron James ( Cleveland Cavaliers) mit 1,47 Millionen Stimmen. Im Westen wurden neben Curry und Marc Gasol auch Blake Griffin ( Los Angeles Clippers), Anthony Davis ( New Orleans) und Kobe Bryant ( Los Angeles Lakers) als Starter gewählt.