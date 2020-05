Marathon: Weltrekorde im Lauf der Zeit

2:08:05 Steve Jones ( Großbritannien) in Chicago 21.10.1984

2:07:12 Carlos Lopes ( Portugal) in Rotterdam 20.04.1985

2:06:50 Belayneh Densimo ( Äthiopien) in Rotterdam 17.04.1988

2:06:05 Ronaldo da Costa ( Brasilien) in Berlin 20.09.1998

2:05:42 Khalid Khannouchi ( Marokko) in Chicago 24.10.1999

2:05:38 Khalid Khannouchi ( Marokko) in London 14.04.2002

2:04:55 Paul Tergat ( Kenia) in Berlin 28.09.2003

2:04:26 Haile Gebrselassie ( Äthiopien) in Berlin 30.09.2007

2:03:59 Haile Gebrselassie ( Äthiopien) in Berlin 28.09.2008

2:03:38 Patrick Makau ( Kenia) in Berlin 25.09.2011