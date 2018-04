Marach peilt in Monte Carlo nächsten Doppel-Titel an

Duell mit Idolen

Marach/Pavic stehen trotz ihrer gesundheitlichen Probleme in einem glänzenden Tennis-Jahr. Am Jahresbeginn legten sie einen Lauf von 17 Siegen in Folge hin und gewannen dabei die Turniere in Doha und Auckland sowie in Melbourne mit den Australian Open auch ein Grand-Slam-Event. Damit führen sie im "Race 2018" vor den Bryans. Marach hält insgesamt bei 20 Doppel-Titeln.

Ausgerechnet gegen die Bryan-Zwillinge will Marach den ersten Sieg bei einem Masters-1000-Turnier einfahren. "Sie sind mein Idol-Team. Das beste Doppel weltweit und es ist eine große Ehre, gegen sie auf dem Platz zu stehen." Er hoffe auf ein gutes Match. "Da kommt es natürlich drauf an, wie es Mate geht."

Erst kürzlich in Indian Wells war Marach seinem großen Ziel schon ziemlich nahe gewesen. Dort verlor man aber im Halbfinale gegen die US-Amerikaner John Isner/Jack Sock. Auch danach in Miami klappte es nicht. Nun soll es ausgerechnet auf Sand und gegen die beiden Tennis-Giganten hinhauen, die am Sonntag auf ihren 116. Turniersieg losgehen und dabei schon den 38. Masters-1000-Titel anpeilen. Es wäre eine Woche vor ihrem 40. Geburtstag auch ihr sechster Titel im Fürstentum.

Aber Marach nahm es gelassen. "Sand ist ja nicht unbedingt unsere Stärke. So gesehen ist ein Finale für diese Woche eh schon ganz gut und insgesamt ein Superstart in die Saison", sagte er lachend.