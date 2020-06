Manny Viveiros Vertrag wurde nicht verlängert

Erst am Sonntagabend war Österreichs Nationalmannschaft aus Südkorea zurückgekehrt, wo der Wiederaufstieg in die A-Gruppe fixiert worden war. Er würde gerne weitermachen als Teamchef hatte Manny Viveiros nach dem Erfolg gesagt. Einen Tag später wurde sein Vertrag als Headcoach nicht verlängert.

Die Entscheidung fiel am Montag, als sich das Präsidium des Österreichischen Eishockeyverbandes (ÖEHV) mit Sportdirektor Alpo Suhonen zusammensetzte. Die Stellungnahme fiel nüchtern aus: „Wir möchten uns bei Manny Viveiros und seinem Team für die gute Zusammenarbeit, die erreichten Ziele und die gefeierten Erfolge in den letzten drei Jahren bedanken“, ließ das Präsidium wissen. Man werde sich nun ein „Timeout“ nehmen, um die aktuelle Situation zu analysieren. Sportdirektor Suhonen werde Gespräche mit potenziellen Kandidaten führen und bis spätestens 15. August soll der neue Headcoach bestimmt werden.

Viveiros hat mit dem Nationalteam in den vergangenen Jahren zwei Mal den Aufstieg geschafft (in Helsinki war man nur mit Pech nach zwei Siegen abgestiegen), die Olympia-Qualifikation fixiert und in Sotschi Platz zehn geholt.