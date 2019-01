ManCity gegen Liverpool: Zahlenspiele vor dem Schlager

16:8 Gegentore

Die Defensive war immer die Problemzone Liverpools – und ein Mitgrund für die fast 30-jährige Durststrecke ohne Meistertitel. Diese Saison ist das anders. Die Abwehr ist das Prunkstück der Elf von Trainer Jürgen Klopp. „In der Defensive haben wir derzeit nicht dieses Niveau“, musste auch ManCity-Starcoach Pep Guardiola zugeben. Liverpool hat erst acht Treffer kassiert, zwölf der 20 Partien spielten die Reds zu Null.

1:20 Spiele ohne Niederlage

Der FC Liverpool ist in dieser Saison in der Premier League noch ungeschlagen. Gegner Manchester City hat hingegen schon drei Mal verloren. Alle Niederlagen setzte es im Dezember: 0:2 bei Chelsea, 2:3 zu Hause gegen Crystal Palace und 1:2 am Boxing Day in Leicester.

40:62,5 Millionen Euro Ablöse

Manchester City – Liverpool ist auch das Duell der Teamtorhüter Brasiliens. Ederson wechselte im 2017 um 40 Millionen von Benfica Lissabon zu ManCity und ist damit der viertteuerste Keeper der Welt. Alisson kam 2018 um 62,5 Millionen von der AS Roma zu den Reds und ist hinter dem spanischen Chelsea-Keeper Kepa (80 Mio. € Ablöse an Bilbao) der zweitteuerste Torhüter der Welt.