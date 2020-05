Maly Elfter über 400 m Lagen

Koschischek verfehlte über 100 m Lagen in 1:01,56 Minuten ihre Bestzeit um 9/100 und den Aufstieg um 19/100. "Ich habe auf den Teilstrecken Rücken und Brust keine Routine, da ist es schwierig", merkte die 25-Jährige an. "Ich habe versucht, alles herauszuholen. Es ist sich nicht ganz ausgegangen, die Leistung war okay, wenn auch nicht hervorragend." Ihre große Hoffnung setzt die Wienerin am Samstag auf 100 m Delfin, da ist sie EM-Fünfte.

Wie 2010 in Dubai ist Nadarajah auf ihrer einstigen Paradestrecke nicht weitergekommen, auch wenn sie sich im Vergleich um vier Ränge verbessert hat. In 26,66 Sekunden war die 27-Jährige um 24/100 langsamer als drei Wochen davor im EM-Vorlauf und für den Aufstieg um 12/100 zu wenig flott. . „Es ist ärgerlich", bezog sich die Wienerin auf einen Wendefehler. "Dadurch war ich beim Anschlag zu weit weg."

In den Freitag-Vorläufen ist Maly über 200 m Lagen engagiert, Jördis Steinegger über 200 m Rücken. Ein Aufstieg ins Finale ist da jeweils außer Reichweite.