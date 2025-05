"Solides Schach" der Gegner

"Insgesamt hat 'die Welt' von Anfang an sehr, sehr solides Schach gespielt", hatte der 34 Jahre alte Carlsen am Freitag gesagt, als schon vieles auf ein Remis hindeutete. "Vielleicht hat sie nicht die kühnsten Optionen gewählt, sondern sich eher an das normale Schach gehalten - was nicht immer die beste Strategie ist. Aber diesmal hat es gut funktioniert."

Chess.com hatte einen klaren Sieg des fünffachen Weltmeisters vorausgesagt.