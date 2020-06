Wiesberger greift nach zweitem Sieg in Atzenbrugg

Für Wiesberger geht es nicht bloß um den Siegerscheck in der Höhe von 166.660 Euro, sondern auch um Historisches. In der kommenden Woche steigen in Pinehurst die US Open. Für das zweite Major-Turnier des Jahres war noch nie ein Österreicher qualifiziert. Wiesberger könnte auf den letzten Drücker noch in das elitäre Starterfeld der weltbesten 60 Golfer rutschen. Dafür nötig ist allerdings ein Sieg oder ein alleiniger zweiter Platz in Atzenbrugg. "Ein USA-Flug am Montag ist auf alle Fälle reserviert", hatte Wiesberger vor Turnierstart in Atzenbrugg gesagt.