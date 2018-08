Lukas Weißhaidinger holt Diskus-Bronze bei EM in Berlin

Lukas Weißhaidinger hat am Mittwochabend bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin im Diskuswurf die Bronzemedaille gewonnen. Der 26-jährige Oberösterreicher kam auf eine Bestweite von 65,14 m, Gold ging an den Litauer Andrius Gudzius (68,46), Silber an den Schweden Daniel Stahl (68,23).

Für den Olympiasechsten Weißhaidinger war es der größte Erfolg der Karriere, für den österreichischen Leichtathletikverband die zehnte Medaille in der Geschichte von Freiluft-Europameisterschaften. Die zuvor letzte hatte 2016 Siebenkämpferin Ivona Dadic mit Bronze in Amsterdam geholt.