Lotar Bi gewann Hunyady-Gedenkrennen in der Krieau

Graf-Kalman-Hunyady-Gedenkrennen in der Wiener Krieau gesichert. Totofavorit Global Money mit Vorjahressieger Hugo Langeweg jun. landete nach 2.600 Metern eine Länge dahinter auf Platz zwei, eine weitere halbe Länge zurück wurde Noble Nord Fro mit Ferdinando Pisacane Dritter.

Zu Beginn hatten noch Kaka mit Gerhard Biendl und der österreichische Trabfahrer-Champion Gerhard Mayr mit Last Man Standing ein sehr hohes Tempo vorgegeben, doch zur Halbzeit des Rennens kam der Angriff der Ausländer.

Im Schlussbogen überholte Lotar Bi Global Money, bewies im spannenden Finish die besseren Reserven und sicherte seinem Besitzer den Siegerscheck über 15.000 Euro. Bestes Pferd in österreichischem Besitz wurde Top of the rocks mit dem deutschen Weltchampion Heinz Wewering im Sulky auf dem vierten Rang.