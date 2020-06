Auf der Suche nach dem WM-Fieber

Avon

"Hellooo!" Die Begrüßung fällt fünfstimmig aus und macht dem Welcome Center indurchaus Ehre. Das Quintett der freiwilligen Helferinnen war bisher unter sich gewesen und hatte geplaudert. Die Damen scheinen sich über Gesellschaft durchaus zu freuen.

Ob es noch recht ruhig sei? – "Nein, gar nicht", versichert Jean entschlossen, während sie die Akkreditierungen heraussucht. Sie ist eine von 500 Freiwilligen, die bei der WM im Einsatz sind. "Ich bin aus der Gegend hier und wollte einfach mithelfen", sagt die Mittfünfzigerin. Es klingt selbstverständlich.

Noch ist nicht alles bereit für die bevorstehenden Medaillenentscheidungen. Der Zielraum der WM-Strecke in Beaver Creek wird gerade fertig zusammengezimmert. An der gut 30 Meter hohen Stahlrohrkonstruktion wird gehämmert, an den Stiegen geschraubt, Kabel und Kartons werden durch die Gegend geschleppt. Und dennoch wirkt das Schnee-Treiben nicht hektisch – für ein obligatorisches "Hi, how are you?", bleibt immer Zeit. Selbst für einen, der gerade in zehn Metern Höhe im Stahlgerüst hängt. Freundlich ist er eben, der Amerikaner.

Auch im Zentrum von Vail macht sich die WM schon Tage vor dem ersten musikalischen Programmpunkt akustisch bemerkbar. An der sogenannten Championship Plaza, dort, wo am Montag die Eröffnung und ab Dienstag jeden Abend ein Gratiskonzert stattfinden werden, wächst gerade die Bühne zusammen. Sechs Arbeiter grübeln über ein rotes Werbebanner. Konkret: Zwei messen, und vier schauen zu – diese internationale Arbeitsteilung hat sich offenbar auch in den USA bewährt.