Lockeres Aufwärmen für French Open

"Endlich hat er mal Glück", strahlt Bernd Haberleitner. Sein Schützling Andreas Haider-Maurer rutschte tags zuvor als Lucky Loser doch noch in den Hauptbewerb und darf den spanischen Sandplatz-Könner Nicolas Almagro fordern. Dabei hatte es am Freitag noch geheißen: „Down by the Riba-side“. Erklärung: Der Waldviertler unterlag in der dritten Qualifikationsrunde dem Spanier Pere Riba.

Nach dem Kaltlufteinbruch am Freitag verschwanden am Samstag in Paris die Wolken und die Zuschauer kamen. Der Centrecourt Philippe Chatrier war rappelvoll, als sich der Franzose Richard Gasquet und der Tscheche Tomas Berdych einen Jux machten und einen Trainingssatz einschoben.

Jürgen Melzer schlug etwas abseits seine Bälle. Er wird in der ersten Runde am Montag vom Niederländer Igor Sijsling gefordert. Damit kommt es wie schon bei den Australian Open (damals schlug Melzer mit Kukuschkin einen Kasachen) wieder zu einer Generalprobe für den Daviscup. Österreich tritt ja im September in der Relegation in den Niederlanden an.