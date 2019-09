Lindsey Vonn verkauft ihre Villa - um einen stolzen Preis

Aufgewachsen ist Lindsey Vonn in der Nähe von Minneapolis, doch seit ihrem elften Lebensjahr lebte sie in Vail ( Colorado). Dort in den Bergen legte sie den Grundstein zu ihrer einzigartigen Karriere. Sie wurde Olympiasiegerin in der Abfahrt, holte zwei WM-Titel, vier Mal den Gesamtweltcup und 82 Weltcupsiege, so viele wie keine Frau zuvor.

Sechs Badezimmer

Doch nun verlässt die 34-Jährige ihr Traumhaus in den Bergen. Für sechs Millionen Dollar (5,5 Mio. Euro) steht die Villa mit fünf Schlaf- und sechs Badezimmern zum Verkauf. Dazu gibt es ein Esszimmer für zwölf Personen, einen offenen Kamin und einen Fitnessraum.