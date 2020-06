Mit viel Geduld zur großen Enttäuschung

Der unangefochtene Star der WM in den USA hatte die Veranstalter am Freitag erstmals richtig auf die Probe gestellt: Um der Ski-Königin zusehen zu können, hatten sich weit mehr Menschen auf den Weg gemacht als erwartet. Die Blechlawine rollte im Schritttempo durch Avon, an den Haltestellen der Shuttlebusse bildeten sich Warteschlangen von einer Viertelmeile und mehr. Offenbar eine Überraschung, denn es waren keineswegs mehr Busse unterwegs.

Oben, in Beaver Creek, angekommen, ging es dann trotz Sicherheitsüberprüfungen zügig weiter – kein Wunder, denn die Massen standen ja noch im Tal. Die 3500 Plätze auf der Tribüne im Ziel waren bereits zwei Stunden vor Start der Abfahrt restlos besetzt. " Lindsey Vonn ist so berühmt, wie eine Skifahrerin in den USA nur sein kann", bestätigt Nathaniel Vinton, der Kollege aus New York.