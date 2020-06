Letzte Chance für die Hockey-Herren

Die Leistung war gut, aber sie war nicht gut genug. Österreich konnte das am Donnerstag beim Pausenstand von 0:1 wegen Regens abgebrochene Spiel gegen China am Freitag nicht mehr drehen – Endstand 0:1. Damit benötigt Österreich im zweiten Spiel des Olympia-Qualifikationsturniers in Kakamigahara am Samstag zumindest einen Punkt gegen Gastgeber Japan, um im Rennen um ein Olympia-Ticket zu bleiben.

Schon in Hälfte eins hatte Michael Körper einen Siebenmeter vergeben, zudem vergab Österreich in der Schlussphase zwei kurze Ecken. "Die Chinesen waren gegen unser Pressing hilflos, haben nur mehr lange Bälle gespielt", sagte Teamchef Frank Hänel, der in Schlussphase sogar einen Feldspieler für den Tormann brachte, was im Feldhockey höchst selten passiert. Gebracht hat es aber nichts mehr.