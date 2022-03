Ukrainerin gewann nach Anreise-Odyssee WM-Hochsprung

"Ich denke nicht an Wettk├Ąmpfe oder Training. F├╝r mich war es schwierig, hierher zu kommen - drei Tage mit dem Auto - und hier zu springen war psychologisch so schwierig, weil mein Herz in meinem Land ist", sagte Mahutschich nach ihrem sportlichen Erfolg.

Ihr letzter Post auf Instagram ist ein emotionaler Appell mehrerer ukrainischer Sportler und Sportlerinnen f├╝r ein Ende des Krieges in ihrem Heimatland. Mahutschich hat das Video am 28. Februar geteilt. Der Krieg ist immer noch in vollem Gange.