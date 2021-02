Leichtathletik-Star Holloway brach in Madrid Uralt-Weltrekord

Der US-Amerikaner Grant Holloway hat beim Hallen-Meeting in Madrid den 27 Jahre alten Weltrekord über 60 m Hürden verbessert. Der aktuelle Weltmeister über 110 m Hürden war in 7,29 Sekunden eine Hundertstel schneller als der Brite Colin Jackson. Dieser hatte seine Bestmarke im März 1994 in Sindelfingen in Deutschland aufgestellt.