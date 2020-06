Siebenkämpferin Ivona Dadic lässt Saison aus

Die oberösterreichische Mehrkämpferin Ivona Dadic (20) wird in dieser Saison keinen Siebenkampf bestreiten. Die ÖLV-Rekordlerin hat die Meniskusoperation im Winter zwar gut überstanden und keine Probleme mit dem rechten Knie, Trainer Toni Minichiello entschied sich aber für einen behutsamen Trainingsaufbau.

"Ein Versuch der Qualifikation für die EM in Zürich hätte ein intensiveres und verletzungsanfälligeres Training bedeutet. Durch den erlittenen Trainingsrückstand wäre heuer auch kein großer Leistungssprung zu erwarten gewesen", hieß es in der Pressemitteilung vom Dienstag. Ob die Welserin in einer Einzeldisziplin am Start stehen werde, sei offen.