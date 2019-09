Leichtathletik: Russischer Verband bleibt weiter gesperrt

Russlands Leichtathletik-Verband (RUSAF) bleibt gesperrt. Diese Entscheidung teilte der Weltverband IAAF am Montag mit. Die 29 nominierten russischen Athleten dürfen an den am Freitag beginnenden Weltmeisterschaften in Doha damit erneut nur unter neutraler Flagge starten. Die RUSAF ist nach der Aufdeckung des staatlich gelenkten Dopings seit November 2015 suspendiert.

Nur wenige Stunden vor der IAAF-Entscheidung hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur ( WADA) bei ihrer Exekutivsitzung in Tokio Russland unter Druck gesetzt. Die WADA forderte, dass innerhalb von drei Wochen die russischen Verantwortlichen auf die jüngsten Vorwürfe zu Manipulationen im Moskauer Dopinglabor antworten müssten. Damit droht dem größten Land der Welt auch ein Ausschluss von den in zehn Monaten beginnenden Olympischen Sommerspielen in Tokio (24. Juli bis 9. August 2020).