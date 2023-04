Leichtathletik: Neuer Teambewerb im Gehen bei Olympia 2024

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris soll erstmals ein neuer Teamwettbewerb im Gehen Teil des Programms sein. Dabei teilen sich Teams aus je einem Mann und einer Frau die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern. Das gab der Leichtathletik-Weltverband am Samstag bekannt. Die Strecke wird in vier Abschnitte geteilt, die die Athletinnen und Athleten abwechselnd bew├Ąltigen m├╝ssen. Auf den neuen Bewerb einigte sich der Verband mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC).