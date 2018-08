Leichtathletik-EM: Blech statt Podest für Dadic

Am Samstag ist Andreas Vojta dann an der Reihe, und trotz seiner bereits fünf EM-Starts wagt sich der 31-Jährige auf Neuland: Der einstige 1500-Meter-Spezialist wird über 5000 Meter starten.

Vojta reiste nach einem Höhentraining in St. Moritz nach Berlin, Platz zehn 2012 in Helsinki als seine bisher beste EM-Platzierung will er angreifen. Sein Plan: „Nach 3,5 oder vier Kilometern, wenn die Post abgeht, musst du in der Position mit Kontakt nach vorne sein. Ich hoffe darauf und spekuliere damit, dass ich dabei meine Vergangenheit über 1500 Meter ausspielen kann.“