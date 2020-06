Drei Sprünge ins Geschichtsbuch

Es ist ja auch alles so einfach: Da scheitert Mutaz Essa, 21 Jahre jung und in Katar zu Hause, zwei Mal an 2,39 Metern, lässt sich die Latte auf 2,40 Meter legen – und fliegt dann einfach so drüber. Doch, so einfach kann es sein im Hochsprung, zumindest wenn man Mutaz Essa heißt und an diesem Samstagabend in Eugene im US-Bundesstaat Oregon am Diamond-League-Meeting teilnimmt.

2,40 Meter sind eine Höhe, die letztmals am 5. August 2000 vom Russen Wjatscheslaw Woronin übersprungen worden ist; 2,40 Meter sind eine Höhe, die unter freiem Himmel gerade einmal sieben Herren vor Mutaz Essa erreicht haben.

„Ich bin so aufgeregt“, stammelte der Katari, „irgendwann will ich den Weltrekord.“ Der Olympia-Dritte von 2012 ist der erste seit Jahren, dem so etwas zuzutrauen ist. Der 27. Juli wäre ein gutes Datum für einen Angriff – denn wird die Allzeitbestmarke von 2,45 Metern 20 Jahre alt. Sie gehört dem Kubaner Javier Sotomayor.