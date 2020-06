Ein Gefäß, zwei Urinproben

Eine unprofessionelle Dopingkontrolle hat Jamaikas dreifache Sprint-Olympiasiegerin Veronica Campbell-Brown vor einer zweijährigen Wettkampfsperre bewahrt. Bei dem Test am 4. Mai 2013 in Kingston sei hochgradig gegen Anti-Doping-Regularien verstoßen worden, stellte der Internationale Sportgerichtshof ( CAS) in seiner 58-seitigen Urteilsbegründung fest.

So sei der Behälter mit der ersten Urinprobe nicht versiegelt und ordentlich verschlossen gewesen, für die zweite Probe sei kein neues Gefäß verwendet worden. Campbell-Brown war positiv auf das Diuretikum HCT getestet worden. Ihre zweijährige Wettkampfsperre hatten die CAS-Richter Ende Februar aufgehoben.