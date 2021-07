Distelberger-Aus und Wenth-Absage für EM

Angetreten ist in Amsterdam hingegen Distelberger, der aber bereits in der Auftaktdisziplin, dem 100-m-Lauf, einen leichten Zug im Oberschenkel spürte. "Nicht tragisch, um sich ärgere Gedanken zu machen, aber ich will vor Rio nicht riskieren", sagte der Niederösterreicher nach seinem Ausstieg. Dabei hatte es gut begonnen, mit 10,91 Sekunden war er Gesamtvierter. Es folgten 7,20 m im Weitsprung, bescheidene 13,05 m im Kugelstoßen und 1,86 m im Hochsprung.

"Im Weitsprung habe ich es gespürt, im Kugelstoßen hat es mich nicht behindert. Aber im Hochsprung hatte ich es im Hinterkopf und ein bisserl Angst. Dann habe ich nachgedacht, dass da noch die 400 m und am nächsten Tag die Hürden draufkommen", sagte Distelberger, der sich im Mai in Götzis für die Sommerspiele qualifiziert hatte. Er werde nun ein paar Tage Pause machen und schauen, dass er das Problem in den Griff bekomme. "Komplett, bis nichts mehr spürbar ist."

Vom ÖLV hieß es in einer ersten Reaktion auf die Ausfallsflut, dass man sich nach der EM zusammensetzen und besprechen wolle, wen man dem Österreichischen Olympischen Komitee für die Sommerspiele vorschlagen werde. "Natürlich ist das sehr schade um unsere guten Chancen auf EM-Topplatzierungen. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig und richtig, in Richtung Rio kein Risiko einzugehen", verlautete ÖLV-Präsident Ralph Vallon.