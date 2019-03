Leichtathletik: Dadic trainiert mit Olympiasieger Phillips

"Wir waren erst vor kurzem wieder in Oslo, da habe ich mir Tipps geholt. Wir wollen uns Tipps von den Besten holen", erklärte Dadic am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Elisabeth Eberl sei aber weiterhin ihre Speerwurf-Haupttrainerin. Ihren Saison-Einstieg auf Mehrkampf-Ebene wird Dadic wegen der erst ab 28. September laufenden Weltmeisterschaften in Doha am 29./30. Juni in Ratingen und damit recht spät geben. Das Meeting in Götzis Ende Mai komme ihr jedenfalls zu früh.

Einen geänderten Saison-Aufbau hat wegen des Saisonhöhepunktes erst im Herbst auch Diskuswurf-Ass Lukas Weißhaidinger. Für den 27-Jährigen geht es am 3. Mai in die Freiluft-Saison, denn seit kurzem hat er eine Einladung für das Meeting der Diamond League in Doha in den Händen. Damit tritt er schon fünf Monate vorher am Austragungsort der Oktober-WM an. Für die WM wird sich der Oberösterreicher jedenfalls speziell vorbereiten: "Wir werden da einen zweiten Aufbau machen."