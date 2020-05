LeBron James war nicht zu stoppen

Superstar LeBron James und die Cleveland Cavaliers trennt in der NBA nur noch ein Sieg vom Einzug ins Finale der Eastern Conference. Das Team aus Ohio stellte in der Play-off-Serie (best of seven) gegen die Chicago Bulls am Dienstag mit einem 106:101-Heimerfolg auf 3:2. Der 2,03 Meter große James war dabei der überragende Mann: Er kam auf 38 Punkte, zwölf Rebounds und sechs Assists.

Ohne den am Oberschenkel verletzten Star-Forward Pau Gasol kassierte Chicago die zweite Niederlage in Folge. Am Donnerstag stehen die Bulls zu Hause bereits unter Siegzwang. Topscorer Jimmy Butler führte den sechsfachen Meister mit 29 Punkten an, darunter zwei späte Dreipunkter, die seinem Team noch einmal Hoffnung gaben.

Die Houston Rockets verhinderten das vorzeitige Aus mit einem 124:103-Heimsieg gegen die Los Angeles Clippers. Die Rockets verkürzten in der Serie auf 2:3. Ihr Starspieler James Harden erzielte trotz einer Erkrankung mit 26 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists ein „Triple Double“. 30 Zähler und 16 Rebounds von Blake Griffin waren für die Clippers zu wenig.