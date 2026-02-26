Todesfall: Ein Revolutionär des Laufsports ist gestorben

Der internationale Laufsport verliert eine Legende. Jeff Galloway, Olympiasieger , aber vor allem Pionier der Lauf-Geh-Strategie , ist im Alter von 80 Jahren gestorben, wie seine Familie mitteilte. Galloway starb in einem Krankenhaus in Pensacola/Florida an einem Schlaganfall.

Galloway war Mitglied des US-amerikanischen Olympiateams von 1972 über 10.000 Meter und absolvierte in seinem Leben mehr als 230 Marathons. Galloway inspirierte Läufer mit seiner Lauf-Geh-Lauf-Methode, die 1974 ihren Durchbruch erlebte. Hintergrund: „Meine Mission ist es nun, mit über 80 Jahren, zu zeigen, dass Menschen Dinge tun können, die normalerweise nicht getan werden, und dass sie diese sicher tun können", sagte Galloway einmal der New York Times.