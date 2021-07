Laskowski übernimmt interimistisch Hockey-Team

Der Österreichische Hockeyverband (ÖHV) hat nach der Trennung von Teamchef Frank Hänel den bisherigen Co-Trainer Tomasz Laskowski interimistisch mit der Führung des Herren-Nationalteams beauftragt. "Ich freue mich sehr, dass mir der Verband das Vertrauen entgegenbringt, diese Aufgabe zu übernehmen", sagte Laskowski, der den vom Vorgänger eingeschlagenen Weg fortsetzen will.

Laskowski kam 1999 als polnischer Teamspieler nach Österreich und übernahm bei der SV Arminen die Position des Spielertrainers. Ab 2002 spielte er für das österreichische Nationalteam, parallel dazu begann er seine Trainerlaufbahn im ÖHV. Seit 2004 war er Co-Trainer des A-Teams.

Frank Hänel meldete sich am Dienstag in einer 13 A4-Seiten umfassenden Aussendung an die APA zu Wort, in der er den neugeformten Olympia-Kader beschuldigte, am 13. Mai seine Ablöse gefordert zu haben. Die Spieler hätten "keinerlei Vertrauen mehr darin, dass ich sie in Zukunft sportlich weiterentwickeln kann", gehabt.

Auch "große taktische Mängel" wären dem Deutschen vorgeworfen worden. "Ich bin zutiefst traurig und enttäuscht über das desolate Ende einer erfolgreichen Zusammenarbeit", betonte Hänel.