Kurzer WM-Auftritt für Gerhard Mayer

Die Enttäuschung war groß. Gerhard Mayer wusste genau, wie gut die Chance auf das WM-Finale gewesen wäre. Denn im Moskauer Luschniki-Stadion war am Montag nichts Unmögliches von den Diskuswerfern in der Qualifikation verlangt worden: 62,45 Meter hätten zum Einzug in den Endkampf der besten zwölf gereicht. Diese Weite hätte der WM-Achte von Berlin 2009 und EM-Siebente von Helsinki 2012 durchaus im Repertoire gehabt. Mit 59,85 Metern wurde es schließlich Rang 18.

„Das ist bitter. Ich habe es mir zugetraut und wolle es unbedingt“, sagte der Niederösterreicher, der sich eigentlich gut gefühlt hatte: „Es hätte alles gepasst. Ich hätte beim ersten und dritten Versuch ein bisschen lockerer bleiben und schön durchschwingen müssen“, sagte Mayer, der die Enttäuschung als Antrieb für die EM im nächsten Jahr in Zürich nehmen will. Im Mai hatte der 33-Jährige in Hainfeld mit 65,16 Metern die zweitbeste Leistung seiner Karriere erzielt.

Damit ist für Österreich nur noch ein Athlet im WM-Rennen. Andreas Vojta bestreitet am Mittwoch seinen Vorlauf über 1500 Meter.