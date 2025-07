KURIER Sport – ab sofort mit mehr Tennis

Die Redaktion liefert Zeitungsberichte, Hintergründe, Reportagen und Interviews in bewährter Form. Die Tennis-Expertise der Redaktion wird weiter ausgebaut, angeführt von den erfahrenen KURIER-Sportredakteuren Harald Ottawa und Peter Karlik .

Ob Rasen, Sand oder Hartplatz, ob Wimbledon oder Staatsmeisterschaften. Der Tennis-Fan in Österreich hat künftig mehr vom KURIER. Ermöglicht wird das unter anderem durch eine neue Kooperation des Medienhauses mit dem Österreichischen Tennisverband (ÖTV).

Weiterhin wird es einmal im Jahr geballte Tennisinformation in Form des beliebten Tennis-Magazins mit Hintergründen und Terminüberlicken geben.

Außerdem sind zusätzliche Angebote wie Livestreams auf kurier.at zu finden. Seit Samstag können Leserinnen und Leser etwa die Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf in Echtzeit mitverfolgen. Der KURIER überträgt von allen sechs Courts live. Hier geht's direkt zum Streaming-Center. Ähnliche Übertragungen sind auch für weitere Bewerbe geplant.

"Strategischer Meilenstein"

KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl und ÖTV-Vizepräsident Jürgen Roth präsentierten die Kooperation am Freitag. Grasl: „Mit der Verstärkung unseres Engagements im Tennis-Sponsoring setzt der KURIER einen weiteren strategischen Meilenstein zur Stärkung seiner Marke und bekennt sich damit auch klar zur Rolle als zentrales Sprachrohr für den österreichischen Sport." Als Partner des ÖTV und offizieller Medienpartner des KURIER Austria Davis-Cup-Teams erreiche man Sichtbarkeit in einem dynamischen Umfeld. "Dabei ist es unser Ziel, nicht nur als Medienpartner zu fungieren, sondern aktiver Mitgestalter einer Sportart mit wachsender gesellschaftlicher und medialer Relevanz zu sein“, so Grasl.

Jürgen Roth bedankte sich für das Engagement: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem KURIER einen Teamsponsor für das Davis-Cup-Team für das bevorstehende Länderspiel in Ungarn im September gefunden haben, der auch zugleich als Namenssponsor des KURIER Austria Davis- Cup-Teams fungieren wird."