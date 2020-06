Kugelstoß-Olympiasiegerin gedopt

Fast wäre es geglückt. Die Olympischen Spiele in London gingen in der Nacht auf Montag mit einer gigantischen Musik-Party zu Ende und noch immer war kein spektakulärer Doping-Fall aufgetaucht. Doch einige Stunden nachdem sich der Rauch des Abschluss-Feuerwerks verzogen hatte, kam es doch anders.



Die weißrussische Kugelstoßerin Nadeschda Ostaptschuk wurde des Dopings überführt und verliert ihre Goldmedaille. Das Internationale Olympische Komitee ( IOC) informierte am Montag, dass die Olympia-Dritte von Peking positiv auf Metenolon (ein anaboles Steroid) getestet worden war. Am Tag vor ihrem Sieg und danach hatte die 31-Jährige Urinproben abgegeben. In beiden Proben fanden die Dopingjäger die verbotene Substanz.