Football-Profi Kris Boyd vom NFL-Club New York Jets ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten in New York angeschossen und schwer verletzt worden. Er sei in einem kritischen, aber stabilen Zustand, hieß es.

Ein 29-Jähriger sei am frühen Sonntagmorgen vor einem Restaurant in Midtown angeschossen worden, er wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Manhattan gebracht, teilte die Polizei mit. Boyds Name wurde nicht genannt.