Kreundl schwimmt in Graz zur WM

Die Oberösterreicherin Lena Kreundl hat am Sonntag bei den Staatsmeisterschaften in Graz das Finale über 200 m Lagen mit der WM-Limitzeit von 2:13,82 Minuten gewonnen. Die in der Schweiz trainierende Athletin unterbot die OSV-Norm für die Titelkämpfe in Fukuoka in Japan 2022 um 0,49 Sekunden. Auf die "Olympic Qualifying Time" für Tokio 2021 fehlten Kreundl allerdings 1,26 Sekunden.

Felix Auböck gewann über 1.500 m Kraul in 15:37,69 Minuten souverän, dem 23-Jährigen diente diese "Marathon-Distanz" zum Einschwimmen für 400 m Kraul am Dienstag und 200 m Kraul am Mittwoch. Über diese beiden Strecken strebt Auböck das Olympia-Limit an, das wäre auch gleichbedeutend mit den entsprechenden WM-Normen. Über 800 m Kraul ist er bereits für die Spiele qualifiziert.

Die weiteren Titel des Tages holten Heiko Gigler und Cornelia Pammer über 100 m Kraul, Bernhard Reitshammer und Christina Nothdurfter über 50 m Brust sowie Sebastian Steffan über 200 m Lagen der Herren.