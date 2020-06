Krems bucht den Sieg Last Minute

Doch nach der Pause erwiesen sich die Innsbrucker, die sich erst in letzter Sekunde für das Semifinale qualifizieren konnten, als härterer und lästigerer Gegner als vermutet. Erst mit einem Kraftakt und einer Schlussoffensive konnten die Kremser die Blamage abwenden und knapp die Oberhand behalten: Ein Doppelschlag von Walzer und ein Treffer von Bozso machten den hart erkämpften 25:23-Heimsieg perfekt. "Jetzt haben wir einmal angeschrieben", atmete auch Krems-Manager Johannes Hammer auf. Mit Schopf hatten die Wachauer den Topscorer in ihren Reihen, der Kremser steuerte neun Tore zum Heimsieg bei, bei HIT war Babarskas mit fünf Treffern der beste Werfer.

Für Manager Hammer ist derweil der Bedarf an spannenden Heimspielen gegen Innsbruck gedeckt. "Jetzt wäre es schön, wenn wir die Serie in Innsbruck zumachen könnten." Am Mittwoch steigt in Tirol das zweite Spiel der Semifinalserie (best of three, 20.20 Uhr/live in ORF Sport +), der starke Auftritt im Hinspiel hat den Kampfgeist der Innsbrucker erst so richtig geweckt. Im Lager des Außenseiters wird nichts unversucht gelassen, um dem Favoriten ein Haxl zu stellen und ein Entscheidungsspiel in Krems zu erzwingen.

Sogar die geplante Übersiedlung in die größere Eishalle wurde mittlerweile wieder abgeblasen, denn HIT-Trainer Öhler wollte partout nicht auf den Heimvorteil in der kleinen Halle in Hötting West verzichten.