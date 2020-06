Koubek ist neuer Daviscup-Kapitän

Nun ist es amtlich, was sich schon abgezeichnet hatte: Stefan Koubek beerbt Clemens Trimmel als Kapitän des Daviscup-Teams. Der Kärntner war selbst jahrelang Spieler und war 2000 die Nummer 20 der Welt und gewann drei Turniere.

Von 6. bis 8. März tritt Österreich in der Europa-Afrika-Zone in Schweden an. „Die Hauptaufgabe wird jetzt sein, das beste Team, das Österreich zu bieten hat, einzuberufen und einen Sieg gegen Schweden einzufahren“, äußerte sich Koubek zu seinen ersten Zielen. Gelingt Österreichs Team in Örebro ein Sieg, käme es Mitte Juli zum Duell gegen die Niederlande um einen Platz im Weltgruppen-Playoff, ein erklärtes Ziel des neuen Davis Cup-Kapitäns: „Ich bin voll motiviert und würde den Job nicht antreten, wenn ich nicht an den Aufstieg in die Weltgruppe glauben würde.“

Von den Topspielern im Einzel hat vorerst nur Jürgen Melzer zugesagt. Da Koubek auch für Dominic Thiem und sein Team ein Wunschknadidat war, ist es wahrscheinlich, dass Österreich mit dem besten Team antreten kann.