Kohlschreiber scheitert frisch vermählt in Kitzbühel

Philipp Kohlschreiber ist am Mittwoch gleich in seinem ersten Match bei den Generali Open ausgeschieden. Das Highlight des Tages hatte der Titelverteidiger schon vor dem Match. Noch vor dem 7:5,3:6,1:6 über den Usbeken Dennis Istomin hat der 34-jährige Deutsche in Kitzbühel seine Langzeit-Freundin Lena geheiratet. Die Neuigkeiten sickerten noch während des ersten Spiels von Kohlschreiber durch.

Kohlschreiber, der nicht gesund angetreten war, verliert damit seine Punkte aus dem Vorjahr. Istomin trifft nun am Donnerstag im Viertelfinale auf Kohlschreibers Landsmann Maximilian Marterer.