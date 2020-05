Kofler muss zuschauen

Österreichs Skisprung-Quintett für den ersten WM-Bewerb in Predazzo am Samstag (17.00) lautet Gregor Schlierenzauer, Titelverteidiger Thomas Morgenstern, Wolfgang Loitzl, Manuel Fettner und Stefan Kraft. ÖSV-Cheftrainer Alexander Pointner hat sich nach den Trainingseindrücken am Donnerstag für diese fünf Athleten entschieden. Andreas Kofler, der Vize-Weltmeister von der Normalschanze 2011, muss zuschauen.

"Der Grund war, dass ich mir die Sprünge heute angeschaut habe. Er war einfach noch nicht auf dem Level, dass er die Leistung ausspringen hat können", sagte Pointner unmittelbar nach der Mannschaftsführersitzung. "Andi ist ein ganz wichtiger Athlet speziell in Richtung Großschanze und Team-Wettkampf und dementsprechend werden wir ihn vorbereiten."