Kofler muss wieder zuschauen

Österreichs Skisprung-Team geht mit Titelverteidiger Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Manuel Fettner, Youngster Stefan Kraft und "Oldie" Wolfgang Loitzl in den dritten WM-Bewerb.

Im Training für die Einzelkonkurrenz von der Großschanze in Predazzo am Dienstag schafften Kraft und Loitzl den Sprung in die Mannschaft. Die Medaillenvergabe erfolgt am Donnerstag (17.00 Uhr). Nicht ins Quintett geschafft hat es Andreas Kofler nach dem klar schlechtesten Training.

Das Trio Schlierenzauer, Morgenstern und Fettner hat das Training ausgelassen.

"Die Grundintention ist natürlich, dass man die Siegspringer in eine Verfassung bringt, damit sie ihre Qualitäten voll ausspielen können", erklärte Pointner nach dem Training.