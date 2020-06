König Federer zurück auf dem Tennis-Thron

Wie lange musste er auf diesen Moment warten, wie oft musste er seinen erbitterten Konkurrenten beim Feiern zusehen. Roger Federer ist wieder da, der Tennis-König ist zurück. Zurück auf dem Tennis-Thron.

Der Schweizer zerstörte die britischen Hoffnungen mit dem Namen Andy Murray, besiegte den 25-Jährigen 4:6, 7:5, 6:3, 6:4, ließ sich auf den heiligen Rasen fallen, zeigte Emotionen wie selten zuvor und stemmte kurze Zeit später seinen siebenten Wimbledon-Pokal in die Höhe. "Es ist ein besonderer Moment für mich, ausgerechnet in Wimbledon wieder zu gewinnen", sagt der 30-Jährige mit Tränen in den Augen. Es war etwas Besonderes. Sieben Siege haben nur Pete Sampras ( USA) und William Renshaw (Gb, das war schon im 19. Jahrhundert) auf dem heiligen Rasen gefeiert.