Kobe Bryant schreibt Geschichte

Nur einer ist in den USA am Weihnachtstag noch verlässlicher als Kobe Bryant: Santa Claus. Am Morgen des 25. Dezember werden in den Staaten Jahr für Jahr die Packerln ausgeteilt, am Abend dann Körbe von Bryant.

Die Partie gegen die New York Knicks stellte für den Profi der Los Angeles Lakers die 15. Teilnahme an einem " Christmas Day Game" der nordamerikanischen Profi-Liga NBA teil – Rekord. Die Lakers gewannen das Topspiel mit 100:94 – einmal mehr dank Bryant, der sich mit 34 Punkten als bester Werfer der Partie auszeichnen ließ und die miserabel in die Saison gestarteten Lakers zum fünften Sieg in Folge führte.