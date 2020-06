Knowle siegt in Kitzbühel

Vier Matchbälle abgewehrt – und dennoch das Finale von Kitzbühel gewonnen. Julian Knowle lag an der Seite des Tschechen Frantisek Cermak gegen das russisch-deutsche Duo Elgin/Moser im Champions-Tie-Break 5:9 zurück und gewann dieses noch 12:10.



Nach dem 7:6-3:6-12:10-Erfolg am Samstag durfte sich der 38-jährige Vorarlberger, der nach wie vor für den Daviscup ein Thema ist, über seinen 14. Doppel-Titel auf der Tour freuen. Es war der erste Turniererfolg seit 2009, der zweite Titel auf österreichischem Boden nach Pörtschach 2007. Er teilt sich mit Cermak einen Siegerscheck in Höhe von 19.660 Euro.