Klubrekord für die Clippers

Die Los Angeles Clippers haben am Mittwoch mit einem 126:101 zu Hause gegen die Phoenix Suns ihren bereits 50. Saisonerfolg in der NBA gefeiert. Damit stellten die Kalifornier einen neuen Klubrekord auf.

Mann des Tages war aber erneut Carmelo Anthony, der 40 Punkte zum 95:82-Sieg der New York Knicks in Atlanta beisteuerte. Bereits am Vortag war der 28-Jährige mit 50 Zählern Matchwinner beim 102:90-Auswärtserfolg über den stark ersatzgeschwächten Titelverteidiger Miami Heat gewesen.

Toronto Raptors - Washington Wizards 88:78

Charlotte Bobcats - Philadelphia 76ers 88:83

Atlanta Hawks - New York Knicks 82:95

Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 95:113

Boston Celtics - Detroit Pistons 98:93

Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves 98:107

San Antonio Spurs - Orlando Magic 98:84

Utah Jazz - Denver Nuggets 96:113

Sacramento Kings - Houston Rockets 102:112

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 76:94

Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 126:101

Golden State Warriors - New Orleans Hornets 98:88