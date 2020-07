Klosterneuburg trägt Gold und holt Gold

Ob sie in der Liga ihren Titel werden verteidigen können, wird man ab dieser Woche sehen. Die erste Runde in der Admiral Bundesliga (ABL) steigt ab 5. Oktober, aufgesplittet auf vier Tage. Die elf Klubs gehen mit insgesamt 41 Legionären auf dem Spielersektor und nicht weniger als zehn ausländischen Trainern in die neue Saison. Einziger in der Liga verbliebener heimischer Coach ist Klosterneuburgs Werner Sallomon. Mit Gmunden, Kapfenberg und dem WBC Wels schöpfen drei Teams die erlaubte Höchstzahl von fünf Fremdarbeitern aus. Lediglich je zwei ausländische Spieler haben derzeit hingegen die Güssing Knights und der UBC St. Pölten in ihren Reihen.

Den Meistertitel haben vor allem die Herren des BC Vienna im Visier. Die Wiener rund um Stjepan Stazic haben dank des neuen Großsponsors Zepter stark aufgerüstet und zählen jedenfalls zu den Mitfavoriten.